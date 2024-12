Juan Manuel Vargas y Andrés Mendoza se reconcilian tras bofetada en campeonato: "Fuera del campo, amistad"

El pasado 29 de noviembre, Juan Manuel Vargas y Andrés Mendoza se convirtieron en tendencia en las redes sociales luego que el exjugador de Universitario le aplicara un violento bofetón el rostro al popular 'Condor'. El video del momento rotaba en cuanta plataforma virtual existía generando comentarios graciosos por un lado y rechazo de otro grupo.

Incluso, el 'Loco' tuvo que disculparse con su excompañero de la Selección Peruana ante las críticas recibidas. El exdelantero no lo tomó de la mejor manera y durante su programa en YouTube aseguró que no respondió a la agresión ya que sabe que tiene una imagen que cuidar ante el público y los niños.

"Lo que él hizo está mal porque nosotros vamos jugar, no vamos a pelear, si quiere pelear se va al 'Mundialito' de La Victoria. Nosotros vamos hacer deportes, va mucha gente, van muchos padres con sus niños, la imagen siempre hay que dejarla bien. Al final, yo soy parte de una marca. Yo no soy de ir con mala fe, no soy de eso. Todos me dicen por qué no reaccionaste, pero no soy así. Yo soy una persona profesional, tampoco me voy a poner a su nivel", indicó.