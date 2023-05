Juan Reynoso revela que estuvo cerca de dirigir a Alianza Lima, pero hubo inconvenientes: ¿Qué frustró la llegada del 'Cabezón'?

El estratega de la Selección Peruana de Fútbol. Juan Reynoso, reveló que estuvo cerca de dirigir a Alianza Lima, pero por diversos inconvenientes no logró firmar con los 'Blanquiazules'. El 'Cabezón' apuntó que su llegada al cuadro 'íntimo' pudo concretarse en el 2009, pero terminó firmando por el acérrimo rival, Universitario de Deportes.

El ex-Cruz Azul también señaló que no descarta visitar el estadio Alejandro Villanueva en una próxima oportunidad, pese a la declarada enemistad de la hinchada victoriana contra su persona por sumarse a las filas de la 'U' cuando era figura de los 'Gallos Negros'.

En ese sentido, el DT rememoró que el club 'grone' lo albergó desde los doce años y compartió su agradecimiento por el cuidado recibido.

"Sí, de repente. Yo conozco Matute más que muchos. Conozco hasta las puertas que hoy están cerradas. Es un club que me albergó desde los doce años, y el agradecimiento siempre será eterno", dijo a un medio local.

El exjugador de la 'Blanquirroja' mencionó que no llegó a un consenso con Alianza Lima por una "serie de malentendidos". Por otra lado, aseveró que nunca cerró la posibilidad de entrenar al conjunto 'Íntimo', pero cerró una chance de retornar en su etapa futbolística por las declaraciones de "algunos personajes", que no habrían contado la verdad sobre su salida de la Victoria.

"Previo ir a la 'U' en el año 2009, hubo una la posibilidad importante de Alianza, pero al final se diluyó por malentendidos. En ese momento fui a la 'U', me puso contento porque generé otra carrera. Yo nunca le cerré las puertas a Alianza de técnico, de jugador sí, en algún momento, con gente que no dijo las cosas como fueron. Se generó una molestia de parte mía, pero es un club que nunca lo voy a negar porque me recibió cuando era un niño", añadió en su intervención.