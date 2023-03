05/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Los partidos de Alianza Lima y Universitario de Deportes sí serán televisados el día de hoy en medio del conflicto por los derechos de televisión que envuelve a la Liga 1. Ambos clubes jugarán hoy domingo 5 de marzo a las 3:30 p.m. y los hinchas sí podrán ver a sus respectivos equipos por la pantalla chica.

Por un lado, el partido de los íntimos será transmitido por Directv Sports, ya que UTC, el equipo local, sí tiene contrato con la compañía 1190 Sports. Las personas que no tengan contratado este servicio, el acuerdo permitirá que el encuentro disputado en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, pueda verse de forma gratuita en la web de Liga 1 Max.

Por su parte, Gol Perú será en el encargado de llevar el partido entre Universitario de Deportes y Melgar de Arequipa a los hinchas del cuadro crema. El anuncio fue dado por la propia casa televisiva, quien volvió a transmitir los partido del equipo merengue desde el clásico del fútbol peruano.

De esta manera, ambos equipos buscarán volver a la senda del triunfo. Y es que si bien Alianza Lima ganó su ultimo partido jugado a Universitario, el encuentro por la fecha 6 con Cesar Vallejo fue suspendido por el conflicto por los derechos de televisión del campeonato local. Por el otro lado, la U buscará ganar luego de tres perder por tres jornadas consecutivas.

El conflicto es más urgente para Alianza Lima

Si bien el partido de Alianza Lima será transmitido hoy, ello será porque jugará de visita. En ese caso, no se presentan problemas para que DirecTV Sports televise su partido. No obstante, aún no se tiene claro lo que pasará cuando Alianza Lima vuelva a ser local la próxima fecha contra Cusco FC.

Y es que el cuadro de La Victoria aún no ha alcanzado un acuerdo oficial con 1190 Sports. La última vez que Alianza jugó de local fue en la fecha 2 ante Sport Boys, partido que no se pudo ver en la televisión, pues los aliancista no dejaron entrar cámaras de 1190 Sports ante la ausencia de un acuerdo con ellos.

Cabe recordar que hace algunas semanas, el administrador blanquiazul Fernando Salazar se refirió a la situación del equipo e indicó que "está totalmente descartado que Alianza Lima deje a Gol Perú y vaya con 1190".

La situación del cuadro crema

La administración de Universitario dejó en claro en varias ocasiones su deseo de quedarse en Gol Perú por los ingresos económicos que recibe por dicho contrato. A diferencia de Alianza Lima, la vigencia su contrato original con Gol Perú dura hasta finales de 2025, por lo que el cuadro de Ate tiene más tiempo para negociar

No obstante, los voceros del equipo anunciaron que la extensión contractual por más tiempo. Un hecho que generó la no transmisión de sus partidos de local hasta el clásico por temor de Gol Perú de incumplir la medida cautelar que impuso la Federación Peruana de Fútbol.