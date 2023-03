¡Llegó a Perú! Jorge Fossati, nuevo entrenador de la 'U', ya está en Lima

El nuevo director técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, llegó a Lima para alegría de la hinchada crema. El estratega uruguayo pisó suelo nacional a las 10:30 a.m. y brindó algunas declaraciones respecto a la situación deportiva de la 'U' en este 2023.

En esa línea, el entrenador se animó a posar con la camiseta merengue y firmar algunos autógrafos ante la presencia de hinchas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A detalle, se le vió contento por su nueva etapa deportiva.

Por otra parte, Jorge Fossatti se comprometió a trabajar lo máximo posible para que Universitario escale a lo alto de la tabla de posiciones de la Liga 1 Betsson 2023. En ese sentido, apuntó a la historia de la entidad crema.

Por otro lado, el uruguayo enfatizó en la importancia de la hinchada crema para revertir la presente situación deportiva de la 'U'. Por consiguiente, solicitó el máximo apoyo para su equipo técnico, los futbolistas y la dirigencia a fin de obtener victorias, cuanto antes, y abandonar la parte baja de la tabla.

"Lo que me atrajo de Universitario es que es un club grande y por lo tanto, tiene desafíos grandes como los que he tenido la mayor parte de mi carrera. Al hincha le digo que vengo con mucha ilusión y que tenga la confianza absoluta de que daremos el máximo. No diría que la hinchada es el jugador número doce, sino el más importante y si todos estamos juntos desde nuestro rol, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas, podemos conseguir grandes cosas", añadió.

Le dio las mejores referencias. Gregorio Pérez, coloquialmente 'Goyo' contó sus antecedentes como entrenador de Universitario de Deportes a Jorge Fossati, por ello, su decisión fue rápida y sin mayores complicaciones. Según narró el ex-Danubio, estuvo cerca de firmar con los 'Merengues' en anteriores oportunidades.

"Me dio las mejores referencias, siente un gran cariño por el pueblo peruano y el club en particular. No tuvo más que palabras de elogios para lo que es Universitario. Yo ya tenía una idea del club, pues estuve cerca de firmar en oportunidades anteriores, pero las circunstancias no me permitieron aceptar", señaló.