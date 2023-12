¡Kevin Serna es de Alianza Lima! Club 'blanquiazul' oficializó el fichaje del futbolista colombiano

Alianza Lima anunció oficialmente el fichaje de Kevin Serna, quien llega a Matute luego de jugar dos temporadas en el club ADT.

Este último jueves, el futbolista colombiano arribó a suelo peruano y tras una amplia reunión con su representante, decidió inmediatamente unirse a las filas del conjunto 'blanquiazul'.

Serna es el segundo jugador que se une a la era de Alejandro Restrepo, quien viene ideando un plan adecuado para la temporada 2024.

A través de su cuenta oficial de X, antes llamada Twitter, el club de La Victoria le dio la bienvenida al 'cafetero', quien permanecerá por todo el 2024 aportando con sus dotes futbolísticos.

Durante el tiempo que estuvo en el conjunto de Tarma, el futbolista pudo destacar por su velocidad, su buena visión para habilitar a sus compañeros y sobre todo por saber definir y anotar goles con contundencia.

Al respecto, el colombiano no dudó en mostrarse entusiasmado por la oportunidad de pertenecer a un plantel sumamente importante.

" Sabemos lo que significa Alianza, y lo que implica estar en la institución. Entonces, contento por estos retos que me pone la vida, y me gusta afrontarlos ", declaró ante la prensa.

El ex-Universidad César Vallejo evidenció su alegría y compromiso con 'AL' por medio de un pasaje bíblico del libro Éxodo. El citado comentario lo dio el zaguero a través de sus plataformas digitales.

"Éxodo 33: 14-15. Y él dijo: Mi Presencia irá contigo, y te haré descansar. Y Moisés respondió: Si tu Presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Sé quien va delante de mí y quién es mi ancla segura: JESUCRISTO. Preparado para este nuevo Propósito en el cual me llamaste, Señor", escribió.