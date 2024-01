¿Kevin Serna se irá de Alianza Lima? Esto es lo que dijo el representante del jugador

El representante de Kevin Serna, Narciso Algamis, se pronunció sobre una posible salida al extranjero del extremo de Alianza Lima.

En declaraciones para TV Perú, el agente del jugador 'blanquiazul' aclaró que su representado está enfocado en la Liga 1 y hacer un gran papel en la Copa Libertadores.

Asimismo, Algamis aseguró que Serna se encuentra contento en Alianza Lima y explicó que solo existieron sondeos por el jugador, pero nada concreto al club de La Victoria. También, apuntó que la cláusula del extremo es "alta para el Perú".

"Él está contento en el Perú, en Alianza, es un tipo muy profesional. Hay sondeos, algunas cosas que preguntan pero al club no llegó nada. Lo que sí me llegó es algunas cosas para ver su cláusula de salida, no hay nada firme. Lo ideal es que juegue acá, que juegue la Copa y después se verá qué va a pasar. No sé si es alta o baja, creo que es alta para el Perú, es una buena cláusula", agregó.