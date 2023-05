La joya de la 'Blanquirroja', Catriel Cabellos, debutó profesionalmente con Racing Club a los 18 años en la Primera División de Argentina

09/05/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

En la fecha 15 de la Primera División de Argentina, Catriel Cabellos, volante sub-20 de la 'Blanquirroja', debutó profesionalmente con Racing Club con 18 años. El mediocampista ingresó en el minuto 83, cuando su equipo ya caía 2-4 frente a Talleres de Córdoba en el 'Cilindro'.

El integrante de la 'Bicolor' no pudo marcar la diferencia en los más de diez minutos que jugó con la 'Academia'. Sin embargo, quedó absuelto de toda culpa; puesto que los focos estuvieron puestos en el entrenador del conjunto celeste y blanco, Fernando Gago.

El estratega es cuestionado por la hinchada del conjunto de Avellaneda, ya que hace siete jornadas su equipo no conoce la victoria en el torneo local. Asimismo, empató con Flamengo de Brasil, en condición de local, por la tercera jornada de la Copa Libertadores.

Como se recuerda, el juvenil estuvo convocado en anteriores oportunidades, pero no logró sumar minutos hasta ayer. En ese sentido, el delantero histórico de la oncena nacional, Paolo Guerrero, no participó del encuentro al no ser convocado por su Racing Club.

¿Por qué no convocaron a Paolo Guerrero?

Ante el cuestionamiento de los fanáticos de la 'Academia', el conjunto argentino comunicó que el ariete presenta complicaciones físicas y por ello no pudo participar del encuentro. A detalle, el ex-Bayern Múnich tendría un traumatismo en la rodilla derecha tras sufrir un golpe en dicha zona corporal.

De esta manera, la participación del 'Depredador' con la Selección Peruana de Fútbol en el mes de julio corre peligro. El jugador de 39 años viene de recuperarse de una compleja lesión y sus periodos de restitución serían más largos, debido a su avanzada edad.

Partidos en junio

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció, hace algunas semanas atrás, que la 'Blanquirroja' se medirá a Corea del Sur el próximo 16 de junio en el continente asiático y el 20 a Japón en dicho continente. Estos partidos servirán como preparación para el inicio de las Eliminatorias del Mundial 2026 en setiembre de este año.

Juan Reynoso opinó sobre estos rivales

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Juan Máximo Reynoso, se refirió a los amistosos de la 'Blanquirroja' ante Japón y Corea del Sur. A detalle, el 'Cabezón' apuntó que ambas escuadras tienen un buen nivel futbolístico.

El exdirector técnico del Cruz Azul señaló que la gestión de la FPF fue excelsa, dado el gran presente de las naciones asiáticas, que llegaron hasta los octavos de final del Mundial Qatar 2022.