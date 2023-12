La misteriosa respuesta de Paolo Guerrero que lo alejaría de la Copa América: ¿Qué dijo el 'Depredador'?

23/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El goleador histórico de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, habló sobre la participación de la 'Blanquirroja' en la Copa América 2024 que, a todas luces, sería el banco de pruebas de Jorge Fossati cuando asuma la dirección técnica del 'Equipo de todos'. No obstante, una de las frases que soltó sería el indicador de su ausencia en el certamen internacional.

¿Qué dijo el 'PG9'?

Las citadas declaraciones del goleador se dieron en medio de la algarabía del mismo, luego que obtuviera, con Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, el campeonato ecuatoriano.

En entrevista con D Sport, el 'Depredador' compartió su alegría por la conformación del Grupo A, donde Perú se medirá a Argentina, Chile, Canadá o Trinidad Tobago. Sin embargo, cuando hizo referencia a la participación de la 'Blanquirroja' en dicha competición, solo nombró a sus compañeros, autoexcluyéndose el mismo de la lista de Fossati.

"Es bonito compartir el grupo con Argentina. Esos partidos no se dan todos los días. Es una motivación más. Los muchachos que estén imagino que van a dar la vida", expresó el ariete para el medio internacional.

"No hicimos click con Reynoso"

Justamente, 'PG9' había admitido días atrás que el 'Equipo de todos' no llegó comprender la filosofía de exentrenador, Juan Reynoso. "Me siento muy apenado porque no conseguimos hacer ese click con Juan, por decirlo así, porque obviamente los resultados no ayudaron, pero bueno, el fútbol es así y seguramente va a tener más revanchas, en algún momento se la va a cobrar y seguramente le irá superbién en su carrera", sostuvo en entrevista con Luis Carrillo Pinto.

'PG9' volvió a ser feliz

Guerrero, a puertas de cumplir 40 años, ha tenido una temporada para el recuerdo, donde anotó 11 goles en todas las competencias, ganando la Copa Sudamericana y la Liga Ecuatoriana. En ambas competencias su experiencia fue crucial para ganar partidos importantes.

Es necesario recordar que 'PG9' llegó a los 'Albos' luego de meses en Racing de Avellaneda, donde no tuvo continuidad y se le dio un rol secundario. Ante esta situación terminó por mutuo acuerdo su contrato, hallando en Ecuador un mejor destino.

De esta manera, Paolo Guerrero compartió su alegría por la conformación del Grupo A de la Copa América, donde Perú se medirá a Argentina, entre otros. No obstante, una de sus frases sería el indicador de su ausencia en el torneo.