¿Lo aprueba? Alejandro Restrepo se destapó respecto a la permanencia de Carlos Zambrano a Alianza Lima

La permanencia de Carlos Zambrano en Alianza Lima ha desatado opiniones divididas de la hinchada e inició un fuerte debate, donde el técnico del cuadro blanquiazul, Alejandro Restrepo, ya tiene una postura clara.

El entrenador colombiano habló del defensor nacional previo al encuentro frente a ADT de Tarma, y confesó que ya ha tenido un par de conversaciones con el jugador. Además, halagó las capacidades de Zambrano y cómo podrá aportar al cuadro 'íntimo'.

"Con Carlos Zambrano he cruzado un par de palabras. Tuvimos una conversación muy amena y está comprometido con la idea de juego. Es un muy buen jugador. No tiene ningún problema en jugar. Su experiencia, capacidad y técnica hace que no tenga dificultad", declaró para L1 Max.