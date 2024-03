¡Se luce con la 'Bicolor'! Oliver Sonne posó con camiseta de la Selección Peruana en importante campaña

Oliver Sonne se lució con la 'Bicolor' en una importante campaña contra el cáncer infantil desarrollada en Dinamarca. El lateral derecho de la Selección Peruana eligió la camiseta nacional como su indumentaria favorita.

El futbolista eligió la vestimenta del combinado nacional por encima de la de su equipo, el Silkeborg, y la de su país natal, Dinamarca. Esto, en el marco del 'Viernes de camiseta de fútbol', un día especial para apoyar a los niños que sufren cáncer en el país.

Lamentablemente para Sonne, aún el lateral no ha podido debutar con la Selección Peruana, pues a pesar de acelerar su proceso de nacionalización para sumarse al equipo de Juan Reynoso, el técnico peruano no lo puso a jugar ni un partido.

Eso llevó a que muchos hinchas se pregunten si el jugador iba a tener minutos bajo el mando de Jorge Fossati, nuevo entrenador de la 'Blanquirroja'. Esto llevó a que el mismo DT terminase respondiendo sobre la actualidad de Sonne, detallando que le ha realizado un seguimiento.

"De las primeras veces que me preguntaron por él dije que lo conocía. Lo estamos siguiendo como seguimos a todos. En este momento todavía no empezó la liga del país donde él está y de donde él es nativo, pero igual lo hemos visto porque han jugado partidos amistosos", señaló.

Sin embargo, el experimentado estratega explicó que no diferenciará a los jugadores que tengan ritmo en el extranjero con los del torneo local, por lo que las posibilidades para Sonne dependerán estrictamente de su rendimiento.

"A mí no me cambia que porque vos juegues en el exterior vas a tener mejores posibilidades que uno que juegue acá. Yo los analizo por igual a los dos (...) Partiendo de la base de que el fútbol peruano tiene una liga competitiva. Yo decía esto cuando dirigía a Universitario, yo no cambio el discurso", declaró.