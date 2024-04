¿Lo extraña? Pedro Gallese lamenta salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana: "Nos chocó"

El arquero de la Selección Peruana, Pedro Gallese, recordó la salida de la Ricardo Gareca de la 'Blanquirroja' y aseguró dicho episodio les afectó.

En entrevista para la FIFA, el 'Pulpo' manifestó que les ha costado el inicio de las Eliminatorias y apuntó que los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana sirven para reencontrarse con el triunfo.

"A todos nos chocó la salida del profe Ricardo, creíamos que podíamos seguir en la línea que había dejado, nos costó. No hemos comenzado bien la Eliminatoria, ahora con la llegada de Fossati, hemos tenido dos amistosos, que no fueron con países acostumbrados a jugar finales, pero nos estamos volviendo a encontrar y la Copa América nos ayudará mucho", declaró.

Asimismo, portero de la 'Bicolor' mostró su confianza en revertir la situación en las Eliminatorias y aseguró que la Copa América les servirá para unirse como grupo de trabajo.

En esa misma línea, Gallese analizó a los rivales de la Conmebol y destacó el nivel que mantienen las Selecciones de Argentina y de Uruguay. No obstante, indicó que al resto de naciones les pueden competir.

Además, el guardameta minimizó el tema de la capitanía en la 'Blanquirroja' y afirmó que, es de dominio público, que Fossati no tiene preferencia por designar a arqueros como los que lleven la cinta en sus equipos.

"Este comando técnico vino con la idea de que no le gustaba el arquero capitán por estar lejos del árbitro. Lo respeto eso, pero no voy a dejar de seguir haciendo lo que hago para el grupo, que es estar con ellos, saber cómo se sienten, ver qué es bueno para ellos o no; como líder me gusta estar atento a todo", finalizó.