¿Joao Grimaldo jugará en el extranjero? Esto reveló el presidente de Sporting Cristal

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, se pronunció sobre el futuro de Joao Grimaldo y reveló si el extremo maneja una ofertas del extranjero.

En conferencia de prensa, el máximo dirigente de los 'celestes' indicó que el jugador de la Selección Peruana despierta el interés de diversos clubes y apuntó que están buscando la mejor oportunidad para el futbolista.

Asimismo, Raffo precisó que el atacante nacional no cuenta con una oferta del exterior, sin embargo, dejó en claro que el mercado de pases es dinámico.

"Es un jugador que tiene mercado internacional porque siempre siempre consultan de diversas ligas a nivel mundial, pero hoy por hoy no hay nada concreto. Estamos sin apuros, buscando la mejor plataforma para que pueda seguir desarrollando, no hay nada que informar, por ahora", agregó.

Según el reconocido portal especializado CIES Football Obs. Con solo 20 años, el jugador de la selección peruano ha brillado en la escena nacional, y su destacada temporada no ha pasado desapercibida a nivel internacional.

La buena noticia llega tras un buen desempeño excepcional en el deporte rey, donde Joao Grimaldo ha dejado huella con su habilidad y destreza en el campo. El portal CIES, especializado en estadísticas y análisis deportivo, ha situado al futbolista peruano en la élite de los extremos derechos sub-20, otorgándole una puntuación de 66,7.

Cabe mencionar que, el deportista no solo figura entre los mejores, sino que se posiciona en el codiciado puesto número 12, compartiendo la élite con jóvenes promesas de renombrados clubes internacionales. Entre los futbolistas que superan a Grimaldo se encuentran figuras como Johan Bakayoko del PSV, Juan Gauto del Basel, y Luciano Rodríguez del Liverpool de Uruguay, entre otros.

El pasado 21 de diciembre del 2023 el atacante celeste recibió la condecoración del 'Mejor Jugador Joven' de la Liga 1 2023. A detalle, el momento estuvo lleno de emotividad, ya que Joao recordó a un ser querido que lo apoyó para alcanzar sus sueños, pero desafortunadamente ya no se encuentra con vida.

"En primer lugar, agradecido con Dios por este premio. Agradecido con el club, con mis compañeros que me ayudaron a que este haya sido un gran año mío. Agradecido con mi papá, que no puede estar acá conmigo y esto va especial a mi tío que desde el cielo me está cuidando y me está dando fuerzas para poder seguir", dijo.