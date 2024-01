"Me dio vergüenza": Josepmir Ballón se destapó respecto al apagón de Alianza Lima en la final 2023

A pesar de haber ocurrido hace más de dos meses, el apagón posterior a la final entre Universitario y Alianza Lima generó polémica internacional y trascendió en el fútbol peruano. El excapitán del cuadro blanquiazul, Josepmir Ballón, expresó su sentir respecto a este episodio.

Ballón, fiel a su profesionalismo, expresó su disconformidad con la decisión tomada posterior a la culminación del encuentro, que le pareció 'vergonzosa'.

"Para ser un buen ganador hay que ser un buen perdedor. A mí, me dio vergüenza lo del apagón en la final. Vergüenza personal y ajena. Se tuvo que haber respetado el momento de la 'U'. Tomaron esa decisión y no la compartí, no estuve de acuerdo", señaló.