Fossati acepta que la derrota de Perú ante Ecuador fue merecida: "Me parece justo que se lleven los puntos"

En la reciente derrota de la selección peruana frente a Ecuador en las Eliminatorias para el Mundial 2026, el entrenador Jorge Fossati no dudó en admitir la superioridad del equipo rival. Tras el partido, el 'Nono' reconoció que la derrota de Perú fue justa y que el rendimiento de La Tri en el campo merecía el resultado final.

La selección peruana enfrentó otra dura derrota en su camino hacia el Mundial 2026, tras perder 1-0 contra Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito. A pesar de un primer tiempo prometedor, el equipo dirigido por Jorge Fossati no pudo mantener el ritmo y terminó cediendo ante un gol de Enner Valencia al inicio del segundo tiempo.

Al concluir el partido, Jorge Fossati no tuvo reparos en asumir la responsabilidad por el mal resultado de su equipo. En una conferencia de prensa, el entrenador uruguayo reconoció el mérito del equipo ecuatoriano y admitió que la derrota fue justa.

"Con respecto al primer tiempo, creo que lo hicimos un poco mejor. No todo lo que podemos, pero se mejoró. No quiere decir que haya sido brillante ni mucho menos. Sobre el segundo tiempo, yo no entro al partido pensando en que nos harán el gol primero, yo quiero ser equilibrado y sin especular con el resultado", comentó Jorge Fossati.

"Los dos resultados no eran lo que esperábamos" "Me parece justo que Ecuador se haya quedado con los puntos" Declaraciones de Jorge Fossati 🇵🇪 #L1Radio 🎙⚽ 👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/pxUJv8fdvi

"Se buscaron alternativas y me hago cargo de todo con lo que no estén de acuerdo o no salió bien. Me parece justo que se haya llevado los puntos Ecuador", añadió.