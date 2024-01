Miguel Trauco: ¡Impactante! Revelan por qué el lateral no llegó a Alianza Lima tras haberse reunido con el club

17/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

No es ninguna sorpresa que Miguel Trauco fue buscado por Alianza Lima en el último periodo de transferencias del fútbol peruano. El lateral derecho sorprendentemente no llegó al cuadro blanquiazul, por una particular razón.

Lo que más impresión genera es que el futbolista si llegó a reunirse con los íntimos para acordar su llegada, pero no terminó jugando por el club.

¿Porqué no llegó?

Según el programa 'Mano a mano', el lateral de la Selección Peruana aceptó iniciar conversaciones con Alianza Lima por la buena relación que tenía con el expreparador físico de la 'Bicolor', Néstor Bonillo, quien ahora trabaja con los blanquiazules.

"Trauco se reunió con Alianza, por esta buena relación que tiene con Néstor Bonillo, pero no se veía jugando en el centenario de la 'U' por Alianza; además de que su prioridad es seguir jugando en el exterior", mencionaron.

¿Y Universitario?

Previo a ser contratado por el Criciúma, club recién ascendido al Brasileirao, Trauco no escondió su deseo de volver a jugar por Universitario en un año tan importante como el centenario.

Sin embargo, se mostró decepcionado al no tener ninguna propuesta formal del club, como lo expresó a Radio Ovación.

"Nunca me llamaron, por ese lado no podría decir lo que pasó. Nunca tuve propuesta de la 'U', yo los esperé hasta el final, pero ellos nunca tuvieron una propuesta"

Jugará en Criciúma

Según el medio brasileño Globoesporte, el peruano llegó a un acuerdo para sumarse al cuadro de Santa Catarina hasta el próximo diciembre, luego de un fructífero paso por Estados Unidos, donde jugó más de 30 partidos y anotó 3 goles.

El cuadro brasileño ascendió el pasado 2023 a la máxima categoría del fútbol de su país, y está armando un proyecto ambicioso reclutando importantes futbolistas, como Renato Kayzer, Yerson Candelo, y el exdelantero de la Selección Italiana, Éder.

Criciúma ascendió al Brasileirao luego de quedar en la tercera posición de la Serie B, sumando 64 puntos en 38 partidos, de los cuales ganó 19, empató siete y perdió 12. Si bien su plantel y estadísticas palidecen ante los grandes del país, llega a dicha competencia en busca de competir en lo posible.

Miguel Trauco jugará en este equipo durante el 2024, quedando totalmente su llegada a Alianza Lima, a pesar de que el lateral se reunió con el club para evaluar una posible contratación.