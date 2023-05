Mundialito de El Porvenir: Una tradición que se vive de generación en generación.

Hoy se llevó a cabo la gran final del campeonato callejero de fútbol ''El mundialito de El Porvenir'', el cual lleva más de 70 años realizándose en el distrito de La Victoria y reúne a vecinos de toda la capital.

Al rededor de 1950, cuando el entonces presidente Manuel Odría prohibió jugar en las calles debido a la dictadura que impuso fueron tres los vecinos, quienes organizaron esta competencia deportiva en las calles de la cuadra 6 de prolongación Parinacochas.

Actualmente, este evento cuenta con todos los permisos necesarios para llevarse a cabo y hoy realiza su edición número 73, con miras a seguir de generación en generación.

Este año son 16 los equipos participantes y son los siguientes:

Muchos vecinos, hinchas y curiosos estuvieron presentes desde las tres de la mañana para poder ocupar un lugar que les permita apreciar los partidos. Una señora de 70 años y organizadora en su momento de este campeonato desbordaba emoción mientras se enfrentaban los equipos.

''Acá en el Mundialito he sido una de las que organizaron junto con el equipo de Sebastián Barranca, dos veces subcampeón, he sido dueña y siempre he venido y hasta hoy. Bastante algarabía y emoción'', declaró la señora a nuestro medio.