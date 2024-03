¡No se guardó nada! Entrenador de Nicaragua lanza fuerte advertencia a la Selección Peruana

El entrenador de Nicaragua, Marco Figueroa, lanzó una fuerte advertencia a la Selección Peruana a un día del partido amistoso que se disputará el próximo viernes, 22 de marzo, a las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

En declaraciones para L1 Max, el director técnico de los 'pinoleros aseguró que buscarán competir de igual a igual a los dirigidos por Jorge Fossati. También, manifestó que quiere ser "recíproco" con los hinchas peruanos, por lo que darán "espectáculo".

Asimismo, Figueroa resaltó la calidad de los jugadores de la 'Blanquirroja' y apuntó que sus dirigidos pueden recibir goles, pero ello no significa que proponga un partido defensivo.

"Sabemos de la calidad que tiene Perú. Lo único que tengo claro es que esta selección (Nicaragua) puede recibir goles pero no se mete atrás, no podemos especular con meternos poner 10 jugadores atrás para que no nos metan gol", agregó.