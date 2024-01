¡No se guardó nada! Fossati envía contundente mensaje a Cueva tras ser visto 'pichangueando'

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, envió un contundente mensaje a Christian Cueva tras ser visto 'pichangueando' en Trujillo.

En declaraciones a la prensa, el director técnico de la 'Blanquirroja' minimizó las acciones de 'Aladino' asegurando que "no le cambia nada" si está en una 'pichanga' o en la playa y mostró su preocupación por la operación que debe realizarse el exjugador de Alianza Lima.

"Yo preguntaría, ¿Qué cambia hasta que no lo operen? A mí no me cambia nada que esté haciendo una pichanga o que esté en la playa. El problema de él ojalá fuera eso, si es eso nada más yo estaría feliz pero a mí los médicos me dicen que tiene que ser operado sí o sí. Lo que me preocupa es que los médicos trabajen en ese sentido para que la operación de Christian sea lo más rápido que se pueda", dijo a la salida de Videna.