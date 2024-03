¡No le gustó! Jorge Fossati molesto con la hinchada por pedir a Oliver Sonne: "No me hizo ninguna gracia"

La Selección Peruana venció de forma solvente a su par de Nicaragua y uno de los momentos más importantes del encuentro fue el esperado debut de Oliver Sonne tras meses de espera. Pese al júbilo de los hinchas por la participación del jugador del Silkeborg IF, Jorge Fossati mostró su desazón al recibir las exigencias de los fanáticos para que incorporara al peruano-danés.

Consumada la victoria del 'Equipo de todos', el 'Nonno' compareció ante la prensa y compartió su molestia por lo vivido en el estadio Alejandro Villanueva. Según indicó, no le hizo ninguna gracia que los seguidores de la 'Bicolor' pidieran la mayor parte del encuentro a Sonne.

"Me preguntaste por Sonne. No estaban calentando todos, estaban algunos que eran los posibles cambios, los que habíamos trabajado. La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador. Si lo ignoré, es porque el último que debe verse perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa", declaró.