¡No se quedó callado! Bustos responde a críticas de Comizzo contra Universitario: "Ustedes no crearon nada"

Universitario derrotó por la mínima a Atlético Grau en un movido y turbulento encuentro por la segunda fecha del Torneo Apertura, marcado por un fuerte cruce de indirectas entre Fabián Bustos y Ángel Comizzo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El entrenador de la 'U' respondió directamente a su rival, alegando que no generaron suficientes situaciones de gol, y que los 'cremas' manejaron el partido antes de que Rodrigo Ureña fuese expulsado.

"Yo vi un partido donde no tuvo tantas situaciones de gol. Cuando estuvimos 11 contra 11 manejamos el juego. El rival tiene una forma clara de jugar, pero creo que no generaron muchas jugadas de gol, salvo el arranque del segundo tiempo", señaló.

Uno de los episodios más polémicos del encuentro fue cuando se anuló un gol anotado por Ray Sandoval a favor de Atlético Grau. Esto último ocurrió porque el futbolista controló el balón con la mano. Fabián Bustos comentó que la pelota le quedó al jugador en la mano de forma clara.

"Le pega la pelota en la mano y luego termina convirtiendo. Es la única situación del rival. Jugaron una hora con un jugador más y no crearon una situación de gol. No es nada contra Ángel, solo estoy opinando porque me dan la chance", comentó.