¿No salió la pelota? Paolo Guerrero se sincera sobre su gol anulado contra Sport Huancayo

No pudo celebrar. Paolo Guerrero, delantero del club Universidad César Vallejo (UCV), rompió su silencio sobre gol que le anuló el VAR contra Sport Huancayo y respondió si la pelota había salido o no. ¿Qué dijo el popular 'Depredador'?

Las palabras del también delantero de la Selección Peruana de Fútbol tuvieron lugar tras el pitazo final del encuentro entre 'poetas' y el 'rojo matador', donde fue consultado por el tanto que fue invalidado.

Al respecto, Paolo Guerrero se sinceró y señaló que, desde el área chica, vio que el balón no había sido completamente. Sin embargo, no le da más vueltas a dicha decisión arbitral y destaca que la victoria conseguir por la UCV para seguir en Copa Sudamericana.

"No sé, no sé, lo que yo vi es que la pelota no había salido. Pero bueno, ustedes tienen las imágenes más claras. Lo importante es resaltar aquí el esfuerzo y el desempeño del equipo, el sacrificio que hicieron mis compañeros para este partido. Así que nada, muy feliz por la clasificación", declaró para Directv Sports.