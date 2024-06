¡No tiene miedo! Pedro Gallese manda fuerte advertencia a Ricardo Gareca: "Sabemos cómo piensa"

Pedro Gallese disparó fuertemente contra Ricardo Gareca, enviándole una fuerte advertencia previo al partido entre Perú y Chile, que se disputará este viernes en lo que significa el debut de la 'Bicolor' en la Copa América.

En declaraciones para Canal N, el portero del combinado nacional reconoció lo mucho que se ha hablado de este encuentro, y señaló que el grupo conoce bastante bien a Ricardo Gareca.

"Se ha hablado bastante de este partido. Nosotros no venimos a la Copa América a vencer a Chile, venimos a hacer la mejor presentación de la Selección. Por ahí pueden tener una ventaja porque Ricardo nos conoce a nosotros, pero también nosotros sabemos como piensa él, cómo para sus equipos, y creo que está muy parejo", señaló.

Para el 'Pulpo', es probable que el encuentro sea bastante friccionado, y si bien el equipo reconoce la forma de juego de su extécnico, puede pasar cualquier cosa, por lo que alegan a ser pacientes y esperar a ver su propuesta.

Por otro lado, Gallese fue consultado por el color que usará frente a 'La Roja'. Esto, debido a que siempre que utilizó el color amarillo, realizó grandes partidos contra Chile.

"No sé, todavía no salen los colores. Me gusta el amarillo. Uno puede pedir los colores. Son cábalas de Ricardo, pero ya se verá", agregó.