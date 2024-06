¡Polémica! Jean Ferrari se pronuncia respecto a proyecto de ley: "Podríamos pagar la deuda de Universitario"

Jean Ferrari se pronunció respecto a la polémica generada por el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de Organizaciones Deportivas, expresando que Universitario está en condiciones de pagar su deuda.

El administrador temporal crema fue entrevistado por Paco Bazán y Erick Delgado en el programa 'Ni Loco, Ni Santo', donde se manifestó respecto a la ley y el fondo de la misma.

Ferrari Chiabra precisó que la nueva medida busca que los clubes paguen obligatoriamente sus deudas, pero con un cronograma establecido.

En esa línea, dio a conocer detalles inéditos de la actual deuda del campeón peruano, indicando que su gestión consiguió reducir la misma de forma considerable.

Lo más sorprendente revelado por Ferrari fue que, presuntamente, Universitario estaría muy cerca de pagar la deuda corriente del equipo, y una vez se culmine dicho proceso, se procederá a pagar la concursal.

"Como lo estamos haciendo, en un promedio no mayor a dos años, podríamos pagar la deuda corriente y en paralelo ir pagando la otra deuda. La norma dice que si tú no cumples con tres cuotas, te regresas al proceso concursal, un proceso nefasto que no funciona, que nunca se pagaron las deudas. Sería terrible no solo para la 'U', también para Sport Boys. Esta norma no le afecta en nada a Alianza", concluyó.