¡Oficial! Selección Peruana presenta su lista de convocados Sub-23 para disputar el Preolímpico

Falta cada vez menos para el inicio del Preolímpico Sudamericano Sub-23, donde países del continente competirán por un cupo en los Juegos Olímpicos de París. En ese sentido, la Selección Peruana en dicha categoría presentó su lista de convocados, destacando importantes promesas del balompié peruano.

Si bien 'Chemo' deseó contar con algunos nombres de experiencia en primera división, la logística para convocar a varias figuras se complicó. Sin embargo, se consiguió asegurar a algunos conocidos, como Adrián Ascues, Rafael Lutiger o Diego Romero.

Tras ellos, la mayoría de la convocatoria son jóvenes futbolistas de 17,18 o 19 años, que concentran el futuro del fútbol nacional, como lo explicó previamente en conferencia de prensa.

"Esto parte de la selección sub 20, que en verdad son sub 18. A partir de ahí, este equipo lo conformé con chicos que jugaron en torneo de Reservas, donde hay mayor competencia y juegan con chicos mayores. Luego, me fijo en chicos que normalmente jueguen en Primera División", declaró.