¡Orgullo nacional! Kimberly García ganó la maratón de 20 kilómetros en Mundial de Marcha por Equipos 2024

El presente y futuro del atletismo nacional es ilusionante, pues Kimberly García se volvió a alzar con la victoria, esta vez ganando la maratón de 20 kilómetros en el Mundial de Marcha por Equipos.

Dicho evento deportivo se desarrolló en Antalya, Turquía, y contó con un amplio dominio por parte de la huancaína, que terminó la competencia con un registro de 01:27:12.

García lideró su categoría en todo momento, y mejoró su récord previo en la maratón, correspondiente al Mundial de Marcha 2022, que tuvo como sede a Omán.

Kimberly, actual campeona mundial en 20 y 35 kilómetros del Mundial de Atletismo de 2022, fue el principal atractivo de la prueba, al ser la número dos del ránking mundial en su categoría.

Sin embargo, vale mencionar que no se encontraba sola, pues su compatriota Evelyn Inga también participó de la carrera, e incluso llegó a superarla durante un pequeño tramo de la misma.

Lamentablemente para Inga, fue penalizada al cierre de la competición, recibiendo una tercera tarjeta roja. Si bien cruzó la meta con 1:29:26, terminó siendo superada por fondistas de China y Brasil con esta sanción.

Se contó además con la participación de Mary Luz Andía, que completó el 'Team Perú' ubicándose en la décima posición.

La maratonista peruana vive el mejor momento de toda su carrera, tras coronarse como ganadora del Tour Mundial de Marcha 2022-2023, y triunfar en el Podebrady 2024.

García aspira a lo más alto, y recientemente señaló que su máximo objetivo es conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

"He cumplido el sueño de subir al podio mundial, ahora lo que se viene son los Juegos Olímpicos de París, sueño en grande ganar una medalla, no importa si es de oro, plata o bronce, pero subir al podio ya es bastante. El nivel será muy fuerte, me voy a preparar mucho para ello y nunca hay que estar confiada", declaró para El Peruano.