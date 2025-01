Pablo Ceppelini se rinde ante la hinchada de Alianza Lima: "No sabía que maneja mucha multitud"

Alianza Lima presentó a su plantel ante toda su hinchada en lo que fue la esperada 'Tarde Blanquiazul 2025' donde logró una victoria ante Emelec por 2-0. Ahí, cada uno de los jugadores saltó al campo de juego de Matute para ser ovacionado por la hinchada y recibir el cariño de los mismo.

Uno de los que fue parte de esta fiesta íntima fue Pablo Ceppelini. El volante creativo solo llevaba horas en suelo limeño, pero de inmediato se unió a la concentración con el resto de sus compañeros e incluso recibió una cálida bienvenida por parte de Hernán Barcos.

Luego del amistoso ante Emelec de Ecuador, Alianza Lima partió con destino a Argentina para disputar tres encuentros de preparación de alto nivel. Durante su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, el jugador nacido en Uruguay fue abordado por la prensa para conocer sus primeras sensaciones sobre su primera 'Tarde Blanquiazul'.

Acerca de ello, Pablo Ceppelini reveló haber quedado impresionado con la hinchada que vio en Matute a pesar de que conocía de la grandeza del equipo blanquiazul.

En esa misma línea, el ex Atlético Nacional aseguró que durante los días que esté en Argentina buscará ponerse a punto físicamente para poder brindarle al equipo su más alto nivel.

"Yo pienso que sí, ahora me voy a poner de la mejor forma física en Argentina. Los muchachos me recibieron muy bien y esperamos hacer una buena pretemporada", añadió.

Otro que quedó sorprendido con el cariño recibido en la presentación fue Miguel Trauco. El lateral izquierdo aseguró que gracias a ello podría ir enamorándose del club con el paso del tiempo.

"La verdad no me lo esperaba. He llegado a un gran club y estoy contento (...) Yo vengo a sumar, a darme íntegro y a aprovechar que estoy en un gran club. Creo que fue un gran partido, pero me falta mucho más. Apenas tengo cinco días entrenando con el club, y espero seguir trabajando para que pueda ser un gran año", indicó.