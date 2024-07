Paco Bazán se rinde ante Leao Butrón y reconoce que era mejor arquero: "Mil veces mejor"

Desde hace varios meses, Paco Bazán y Leao Butrón vienen sosteniendo un enfrentamiento mediático que ha dado que hablar. En ese sentido, el ahora conductor volvió a referirse al ex Alianza Lima pare reconocer que fue mejor arquero que él.

La tensión entre ambos aumentó cuando Leao visitó el programa "Enfocados" conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Aquella vez, los tres exjugadores aprovecharon el espacio para burlarse de la figura de ATV en repetidas ocasiones.

Ahora, Paco Bazán estuvo junto a Erick Delgado como invitados del programa 'Edson pa que más' conducido por Edson Dávila. Ahí, el carismático conductor de América TV le hizo una comprometedora pregunta a Bazán sobre quién era mejor arquero, si él o Leao Butrón.

El presentador se sinceró al asegurar que el ex Alianza Lima había sido mejor guardameta que él. Pero, Paco no desaprovechó la oportunidad para lanzarle un pequeño dardo acorde a como ha sido su enfrentamiento mediático desde hace varios años atrás.

Y aunque las dos exfiguras del futbol vienen lanzándose fuertes comentarios desde hace meses, lo cierto es que el conflicto nació en el año 2021. Aquella vez, Leao Butrón fue grabado mientras se refería a Universitario durante un reunión íntima en su casa. Ahí, el exportero lazo duros calificativos contra los merengues por un hecho que sucedió hace años atrás.

Paco Bazán no pasó por alto estas declaraciones y le respondió a través de su programa en ATV. Esto no le gustó nada al exintegrante de 'A Presión', quien comenzó a pegarle fuertemente en su cuenta de Twitter donde lo acusó de haberse corrido en un clásico pasado.

"Con Paco, nunca en la vida (me llevé mal), un día me filmaron en mi casa hablando de la 'U', pero estaba en mi casa. Y el hombre salió a defender a la 'U' como si fuera la Trinchera, como si hubiese sido un ídolo. No seas abusivo, salió corriendo de un clásico, cuando se retiró se volvió un ídolo (risas)", indicó cuando era uno de los panelistas de 'A Presión'.