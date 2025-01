Fabián Bustos reveló si Universitario de Deportes fichará un jugador más: ¿Qué dijo el entrenador?

El entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, reveló si el cuadro 'crema' fichará un jugador más para reforzar su plantel de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

En declaraciones a la prensa, el estratega argentino se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores durante su gira por Colombia. No obstante, no descartó la llegada de un refuerzo, debido a que el libro de pases continúa abierto.

Asimismo, Bustos aseguró que están enfocados en conseguir una victoria en la 'Noche Crema' y que, luego de ello, pensarán en el partido ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Cabe mencionar que, esta temporada, el equipo de Ate se reforzó con Paolo Reyna, César Inga, Jairo Vélez, Miguel Vargas y Diego Churín.

Días atrás, el DT 'crema' reveló que están buscando un jugador polifuncional que pueda desempeñarse como un carrilero o un extremo. También, recalcó que este futbolista debe ser zurdo.

"No estamos esperando el sorteo de la Libertadores porque eso es en marzo, lo que estamos es viendo y encontrando al jugador ideal, polifuncional, que sea zurdo, que sea más ofensivo que defensivo y que nos pueda ayudar a ser un carrilero de ataque o un extremo de ataque zurdo por si tenemos que cambiar el sistema", dijo en entrevista con Radio Ovación.

No obstante, el estratega argentino indicó que las negociaciones para traer al último refuerzo están complicadas y apuntó que no van a contratar a un jugador porque sí.

"Cada vez las negociaciones son más difíciles por un montón de situaciones que se tienen que manejar, están trabajando los dirigentes y buscando la forma de conseguir. No podemos traer a un jugador por traer, si no conseguimos a uno del que estemos convencidos, no lo vamos a traer", añadió.