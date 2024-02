¿Paolo Guerrero en Alianza Lima? Jefferson Farfán ilusiona al hablar del futuro del 'Depredador'

El exfutbolista, Jefferson Farfán, declaró a los medios de comunicación sobre la posibilidad de ver en un futuro a Paolo Guerrero como jugador de Alianza Lima. Sin embargo, aclaró que su amigo se encuentra tranquilo y feliz con su decisión.

Al mediodía de este miércoles, 28 de febrero, la 'Foquita' llegó al aeropuerto internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, en Trujillo, donde fue abordado por los medios de comunicación. Los medios le hicieron varias preguntas sobre el 'Depredador', entre ellas una vinculándolo a Alianza Lima.

Farfán no se guardó nada, he incluso se notó algo de ilusión en su declaración. Mencionó que es totalmente decisión de su amigo y el entorno que lo maneja, pero que realmente a él le gustaría que pasara esto tarde o temprano.

Las palabras de Jefferson Farfán dejan las puertas abiertas a que pueda suceder el fichaje del 'Depredador' por los blanquiazules en un futuro, pues se sabe que Guerrero es hincha de Alianza Lima. Pero hace unos días, el que cerró la puerta a esa posibilidad fue el director deportivo de los blanquiazules, Bruno Marioni, quien dijo que al menos por su situación contractual con UCV, no podían negociar con el delantero.

"Paolo Guerrero está descartado porque hoy está con un contrato con otro club. Nosotros conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos. Nosotros no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad. Hoy Guerrero no es una posibilidad", señaló el dirigente argentino.