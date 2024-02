Paolo Guerrero buscaría resolver su contrato con UCV: ¿Se suma a Alianza Lima?

Paolo Guerrero parece no tener decidido su futuro aún, pues el delantero nacional buscaría resolver su contrato con UCV, lo cual habría llamado la atención de Alianza Lima.

Según el periodista de Sportcenter ESPN, Franco Lostanau, el mismo Guerrero le habría confirmado que su llegada a UCV se habría complicado por temas familiares.

"No está 100% confirmado su llegada a César Vallejo. Paolo me dejó claro que a él si le gustaría jugar ahí, pero por temas ajenos a él, extrafutbolísticos, familiares, se le complica ir. Quiere entablar conversaciones con los Acuña para deshacer el contrato. Lo primero que quiere hacer es resolver ese tema antes de hablar de Colo Colo, Alianza Lima, LDU, etc. No es un tema fácil, hay un contrato sobre la mesa y la Vallejo va a querer que se respete", señaló.