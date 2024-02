¿Paolo Guerrero no está feliz en la César Vallejo?: Estás serían las pruebas que lo confirman

23/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero finalmente decidió respetar su contrato con el Club Deportivo Universidad César Vallejo (UCV). Sin embargo, no estaría feliz del todo con esa decisión, ya que muchos internautas notaron algunas actitudes del futbolista que confirmarían esta teoría.

El 'Depredador' llegó a Lima el pasado martes 20 de febrero y después de tres reuniones con los directivos de la UCV, acordó jugar por el club durante la Liga 1 2024.

Ese sentido, la tarde de ayer el '9' de la Selección Peruana aterrizó en la ciudad de Trujillo junto a Richard Acuña, su hermano el 'Coyote' Rivera y otras personas, para unirse a los entrenamientos de Roberto Mosquera.

¿Paolo no está feliz en Trujillo?

El club deportivo de la UCV se ha encargado de compartir todos los detalles de la llegada de Paolo Guerrero a la 'Ciudad de la eterna primavera'; desde la aceptación de su contrato en Lima, su viaje en un vuelo privado a Trujillo, su primera vez en la 'Villa poeta', y todo lo relacionado al gran recibimiento que tuvo el 'Depredador'.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales notaron que el futbolista no muestra la misma emoción, ya que desde su llegada a Perú no ha compartido ninguna publicación, ni siquiera cuando aceptó jugar para el club trujillano. Además, otros resaltaron que en la foto del vuelo que lo llevó a Trujillo no se veía feliz del todo.

"Desborda felicidad ese jubilado", "Cuanta alegría jajaja", "Paolo pestañea si estás obligado", "Paolo, parpadea 2 veces si te están obligando a ir", "Así de feliz estoy cuando regreso de vacaciones al trabajo", "Lo noto presionado", comentaron varias personas.

Mosquera sobre Paolo Guerrero

Roberto Mosquera declaró por primera vez teniendo de manera confirmada a Paolo Guerrero como jugador de UCV. El director técnico de los poetas habló sobre una posible convocatoria del delantero a la Selección de Jorge Fossati, dejando en claro que una de sus prioridades que rinda tanto en el club, como en el equipo nacional.

"Hay un doble discurso y un buen discurso que significa que Paolo no tenga que hacer los viajes que tenía que hacer. Acá está a una hora. El profesor Fossati lo tiene cerca, y acá vamos a cuidarlo para que él no solo rinda acá, sino que cada vez que vaya a la selección haga lo que viene haciendo", aseguró.

Es así que, Paolo Guerrero ya se encuentra firme en la UCV, sin embargo, varios internautas aseguran que no se siente feliz estando allí ya que no ha compartido imágenes sobre ello en sus redes.