Paolo Guerrero sí ganó tras el Perú vs. Venezuela: Salió victorioso en millonario juicio contra Flamengo

Paolo Guerrero brilló en el Perú vs. Venezuela en Maturín, protagonizando dos polémicos penales ignorados por el árbitro Cristian Garay y el VAR. Mientras lidiaba con la frustración, recibió una gran noticia: ganó un millonario juicio contra Flamengo, cerrando un conflicto legal desde 2018.

El empate sin goles entre Perú y Venezuela dejó a los hinchas con un sabor amargo, pero más aún a Paolo Guerrero, quien reclamó con vehemencia dos posibles penales que pudieron cambiar el curso del partido.

Guerrero explotó contra la designación del árbitro chileno Cristián Garay, quien, junto al VAR, decidió ignorar las jugadas en cuestión. La indignación del capitán se hizo evidente en sus declaraciones posteriores, donde lamentó la falta de criterio arbitral en un encuentro clave para las aspiraciones de la Bicolor rumbo al Mundial 2026.

"Somos cojudos, somos cojudos. No nos pueden poner terna chilena. Tienen que pelear por Argentina o Uruguay, no nos pongan chilenos. ¡No me jo...!", expresó furioso antes de retirarse a los camerinos.