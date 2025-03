Pedro García respalda a Pamela López y revela que hubo 'visitas' a la concentración de Perú con Ricardo Gareca

El pasado domingo 9 de marzo, Pamela López paralizó al Perú entero tras sentarse en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y contar su versión respecto a la relación que mantuvo con Christian Cueva. La trujillana aseguró que el futbolista sostuvo más de una relación extramatrimonial con diversas mujeres de la farándula local y hasta contó episodios de violencia física y psicológica.

Otro hecho que sorprendió a más de uno y que se conoció a través del programa conducido por Beto Ortiz, fueron las supuestas visitas a la concentración de la Selección Peruana cuando 'Aladino' era convocado. Incluso, la madre de los hijos del jugador acusó al propio Ricardo Gareca de tener conocimiento de ello y de no tomar acción alguna.

Las declaraciones de Pamela López no fueron pasadas por alto en otros programas tanto de espectáculos, como deportivos. Una muestra de ello se dio en la edición de este martes de "Doble Punta" en YouTube donde uno de sus conductores, Pedro García, confirmó lo dicho por la expareja de Christian Cueva.

En primer lugar, el hombre de prensa señaló que este tipo de episodios no se dieron exclusivamente durante la gestión del técnico argentino, sino que ya se habían registrado en el pasado. Por ello, el 'Tigre' tomó cartas en el asunto y pidió la contratación de agentes de seguridad para vigilar en todo momento a los jugadores de la Bicolor.

(VER DESDE EL MINUTO 27:30)

Tras ello, el exintegrante de Movistar Deportes aseguró haber presenciado el ingreso de visitantes no pertenecientes al equipo de todos reafirmando así lo dicho en el programa de Panamericana.

"¿Qué vi yo? Vi lo suficiente como para saber la razón por la cual estaba el señor Gamarra ahí. Lo dejó ahí porque yo no puedo decir cosas que no dije en ese momento y decirlo ahora no va. Simplemente digo que había que ser muy inocente para pensar que no ocurría", añadió.