¡Perdió la paciencia! Arturo Vidal 'EXPLOTA' contra Gareca tras derrota de Chile ante Argentina

El futbolista Arturo Vidal no pudo ocultar su molestia y explotó contra el DT de la Selección chilena por perder ante Argentina en la jornada 7 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Qué le dijo Arturo Vidal a Gareca?

La noche de ayer, Chile se enfrentó a la escuadra Albiceleste, que no contó con su máxima figura, Lionel Messi, pero aún así no logró vencerlos y cayeron con tres goles en contra lo que desencadenó no solo la furia de la hinchada mapocha sino del deportista Arturo Vidal.

El 'King', que no fue convocado por el 'Tigre' Gareca, siguió de cerca el encuentro deportivo a través de una transmisión en vivo en la plataforma Kick. Cuando ingresó a la cancha Williams Alarcón, volante de Huracán de Argentino, Vidal no pudo contener su furia y tuvo duros comentarios contra el entrenador.

"¡Dénsela a Carlitos! ¡Es el único que puede manejar la pelota!", inició gritando para luego arremeter contra el ex DT de Perú: "¡Este hue*** no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino. Tiene que dejar de inventar, el fútbol es muy sencillo".

El futbolista chileno no podía comprender por qué Gareca no colocó en el campo de juego a sus compañeros Esteban Pavez y Vicente Pizarro. También criticó sin piedad al árbitro del cotejo, el venezolano Jesús Valenzuela.

¿Qué dijo Gareca sobre derrota chilena?

Tras la terrible derrota del equipo chileno y por perder la oportunidad de sumar puntos para ir al Mundial, Gareca decidió responder a sus detractores de forma contundente y asumiendo su responsabilidad.

El DT de la selección mapocha aseguró que no se encuentra tranquilo con el resultado desfavorable y el nivel que los jugadores mostraron en la cancha.

"No estoy tranquilo con el nivel, ni nada por el estilo, ni es el nivel que me gusta a mí. Si no, se lo aclaro para que haya buena interpretación. (...) Hoy jugamos mal, hoy nos superaron", expresó el 'Tigre' en conferencia de prensa.

A su vez, sostuvo que se encuentra convencido de que aún pueden recuperarse y alegrar a los hinchas con una victoria con dedicación y arduo trabajo.

Hinchas chilenos furiosos con el 'Tigre'

Los hinchas chilenos expresaron su descontento en redes sociales, acusando al 'Tigre' de "vender humo" y de no lograr mejorar el rendimiento del equipo.

Comentarios en X como "Gareca vino a destruirnos desde adentro" y "Error. Queda claro que Gareca vendió humo, y la actualidad de la selección es la muestra de su falta de trabajo, corrió la ola del fanatismo y la arrogancia al igual que sus pupilos y terminará igual o peor" reflejan la frustración de los hinchas chilenos, quienes sienten que su selección no ha mostrado avances bajo su dirección.

De esta manera quien también se sumó a las críticas fue un enfurecido Arturo Vidal, quien no dudó en arremeter contra el DT de su selección de fútbol con duros calificativos.