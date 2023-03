Perú Sub 17: ¿Quién es Felipe Chávez, el futbolista con vínculos en Copa Perú y Bayern Múnich?

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Felipe Chávez de Somocurcio es una de las nuevas joyas del fútbol peruano. Con solo 15 años, ha sido llamado para representar a la selección de Perú Sub 17 en el Sudamericano de Ecuador gracias a su gran rendimiento en el extranjero. No obstante, su desempeño en el campo de juego no es lo único que llama la atención, ya que tiene la particularidad de contar con vínculos con la Copa Perú y el equipo más ganador de Alemania: Bayern Múnich.

Baluarte del Bayern Múnich

El futbolista de padre peruano y madre alemana no solo captó las miradas de la unidad de scouting de la 'Blanquirroja', sino también de uno de los mejores equipos de Europa, el Bayern Múnich, club donde Claudio Pizarro es embajador. Y es que tras ser una pieza importante en las divisiones menores del Augsburgo desde los 12 años, el equipo bávaro le ofreció el primer contrato de su etapa profesional para que se incorpore a sus filas.

La decisión de Felipe Chávez y su familia no demoró en llegar, ya que el equipo de la Bundesliga es una importante vitrina para los jugadores del mundo, especialmente para la selección de dicho país si cuentas con la nacionalidad alemana. Y es que tras sumarse a su nuevo equipo y ser habitual titular, el canterano del Bayern Múnich fue llamado para jugar por la Alemania Sub 15.

La historia de la Copa Perú en sus venas

Resulta curioso que un jugador que juega en un país tan lejano esté relacionado con un club de Copa Perú. En el caso de Felipe Chávez, es así, ya que la historia del torneo corre por su sangre. ¿Por qué? Porque es familiar de uno de los jugadores más representativos del Alfonso Ugarte: Víctor 'Pilón' Chávez.

Como se recuerda, el tío del jugador sub 17 era un delantero trujillano que destacó en la mejor época del equipo puneño, donde aportó con todos sus goles.

Hoy debuta con la Sub 17

El sobrino de 'Pilón' Chávez es un mediocampista ofensivo que buscará ayudar a la Selección Peruana Sub 17 en el objetivo de clasificar al mundial de la categoría. Dicho reto inicia hoy, cuando los dirigidos por Pablo Zegarra debuten contra Bolivia por la primera fecha del grupo B.

De esta manera, se espera que Felipe Chávez pueda seguir teniendo un crecimiento óptimo en las filas del Bayern Múnich y siga dejando en alto el legado de su tío: 'Pilón' Chávez, figura histórica de la Copa Perú.