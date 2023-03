"¿Dónde está un Cuevita? ¿Son de Esto es Guerra": Joven genera polémica por reacción a la Selección Sub-17

Un video que circula por redes sociales generó la polémica entre los seguidores de la cuenta @josepastord, en TikTok, por su reacción frente a los jóvenes que forman parte de la Selección de fútbol Sub-17.

El físico de cuatro de los jugadores de la Sub-17 llamó la atención del joven tiktoker señalando que extraña ver los rostros parecidos de la Selección Nacional como Cueva o Gallese.

"Hermano, pero qué fue, presentaron a la selección Sub-17 de Perú. No ... tú piensas que esto es una serie de América Televisión de Michelle Alexander, no hermano, estos son nuestros jugadores de la Sub-17 o por ahí piensas que están haciendo casting para 'Esto es guerra'. No hermano, mis 'causas' van a representar al Perú, pero después de ver estas imágenes digo y ¿dónde está un Cuevita o un Gallese?", comentó el joven sorprendido por la fotografía de la Selección.