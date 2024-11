Perú vs. Argentina: Una baja y tres regresos confirmados en la Bicolor para ir por el milagro en la Bombonera

La Selección Peruana complicó sus chances de clasificar al próximo Mundial 2026 luego del pobre empate 0-0 ante Chile en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Jorge Fossati volvieron a quedar en deuda respecto a su rendimiento futbolístico ante un rival que se ubica último en la tabla, pero que por momentos dominó las acciones y estuvo cerca de ganarlo.

La Bicolor ya dejó atrás este resultado que los deja con siete puntos, a cinco de puestos de clasificación, y ya piensa en lo que será la complicada visita a Buenos Aires para enfrentar al campeón del mundo, Argentina, en la Bombonera. El encuentro supone un reto más que complicado, pero existe la estadística de que el equipo de todos no ha perdido por Eliminatorias jugando en el estadio de Boca Juniors.

El once titular ante Chile no terminó siendo el que el técnico tenía en la cabeza ya que sufrió de varias ausencias por lesión y suspensión. Sin embargo, para el encuentro ante los albicelestes podrá contar con los regresos confirmados de Pedro Gallese, Carlos Zambrano y Bryan Reyna. Los tres jugadores en mención cumplieron sus respectivas fechas de castigo por lo que ya se encuentran disponibles para Jorge Fossati.

Eso sí, el estratega no podrá contar con Wilder Cartagena quien se ganó una amarilla en el último encuentro en el Estadio Monumental por lo que quedó inhabilitado por acumulación de tarjetas. Es altamente probable que Jesús Castillo tome su lugar en ese mediocampo para jugar al lado de Oliver Sonne y Sergio Peña.

A pesar de su buena actuación ante los dirigidos por Ricardo Gareca, Carlos Cáceda volverá al banco de los suplentes para el regreso de Pedro Gallese. En la defensa, Carlos Zambrano reaparecerá para ocupar el puesto de último hombre en esa línea de tres que seguramente completarán Miguel Araujo y Alexander Callens.

Carlos Zambrano y Pedro Gallese están habilitados para el encuentro ante Argentina.

Tras el empate ante Chile, Jorge Fossati brindó la habitual conferencia de prensa donde dio sus impresiones de esta igualdad con sabor a derrota. El uruguayo dejó en claro que este duelo los deja mal parados por lo que irán en busca de algo más en condición de visitante.

"Hay menos margen de error, por lo cual analizando el partido desde el resultado, no quedamos satisfecho para nada porque queríamos darle alegrías al hincha, que sin ningún tipo de dudas se lo merece. Seguramente la estrategia será diferente, en algunos aspectos, pero la idea en general no va a cambiar. Estábamos enfocados en este duelo, y si me equivoqué seré el primero en aceptarlo", indicó.