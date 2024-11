Erick Osores pide que la selección peruana no juegue en el Monumental: "No hay química en esa cancha"

El pasado 15 de noviembre, las selecciones del Perú y Chile empataron sin goles por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien ambos combinados cuentan con chances matemáticas de conseguir un cupo al Mundial 2026, el resultado complica sobremanera a ambos países, que dependen de una hazaña para revertir su situación.

Entre las críticas más sonadas al conjunto blanquirrojo destacaron las quejas por la estrategia del uruguayo Jorge Fossati o la mala actualidad del universo de convocables; sin embargo, el periodista deportivo Erick Osores cuestionó un aspecto poco comentado: el estadio Monumental como localía.

"El estadio Monumental nunca más. No es por el tema de la distancia, ah, sino que en esa cancha no ganamos. En este caso, el Gobierno no quiso habilitar el estadio Nacional, pero en general el Monumental no debe de ser opción para que la selección peruana juegue sus partidos de local. A las justas hemos ganado un partido de quince en esa cancha, no seas malo", expresó el conductor del programa 'Erick y Gonzalo'.