Perú vs. Colombia: Armonía 10 se presentará en el medio tiempo del duelo por Eliminatorias en el Nacional

Faltan pocos días para el importante encuentro que tendrá la Selección Peruana este viernes 6 de septiembre cuando reciba a Colombia en el Estadio Nacional. Los dirigidos por Jorge Fossati están obligados a sumar para mantener las chances de clasificación intactas y para ir saliendo de a pocos de la última casilla de la tabla de posiciones.

Y aunque el encuentro tendrá mucha tensión durante los 90 minutos de juego, la Federación Peruana de Fútbol decidió implementar un show en el entretiempo para levantar los ánimos. La reconocida agrupación Armonía 10 fue la elegida para darle el toque musical con su amplio y muy bailado repertorio acumulado durante todos sus años de trayectoria.

La propia orquesta de cumbia lo dio a conocer mediante una publicación en sus redes sociales por lo que la fiesta en el Perú vs. Colombia está más que asegurada. Como se recuerda, el encuentro está pactado para las 8: 30 p.m. y las entradas que se pusieron a la venta están a punto de agostarse.

Este último lunes, la Selección Peruana cumplió una nueva sesión de entrenamientos pensando en el duelo ante los cafeteros por la fecha siete de las Eliminatorias Sudamericanas. Ante de los trabajos, Luis Advíncula conversó con los medios de prensa para dar su parecer sobre este importante partido que podría definir las chances de la Bicolor.

El 'Rayo' indicó que llega en mejor nivel a como llegó sobre la primera parte de las Eliminatorias debido a los minutos jugados con Boca Juniors en las últimas semanas. Asimismo, el lateral del combinado patrio se refirió al claro favoritismo con el que llega Colombia a este cotejo luego de quedar en segundo lugar de la Copa América tras caer ante Argentina en la final.

Lucho reconoció la superioridad de los dirigidos por Néstor Lorenzo, pero también aseguró que dentro del campo de juego todo puede pasar.

"Colombia llegó a la final de la Copa América, pero siempre acá en la Selección el ánimo está de lo mejor. Sabemos que no tenemos margen de error, menos en casa, debemos hacernos fuertes como lo éramos antes. Si bien dicen que es el favorito está perfecto, viene de ser subcampeón de América, pero somos once contra once, pero dentro del campo se ven los gallos. Más allá de lo que digan los medios colombianos, estamos en casa y haremos respetar la localía", precisó.