Luis Advíncula minimiza favoritismo de Colombia y deja contundente mensaje: "En el campo se ven los gallos"

02/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Queda pocos días para que la Selección Peruana reciba a Colombia este viernes en el Estadio Nacional por la fecha siete de las Eliminatorias Sudamericanas. Los dirigidos por Jorge Fossati saben que necesitan sumar en este cotejo para mantener las chances intactas a pesar que al frente estará uno de los equipos más poderosos de esta parte del mundo.

En medio de esta previa, Luis Advíncula conversó con los medios de prensa previo a un nuevo entrenamiento de la Bicolor en Videna. Ahí, el lateral derecho dejó en claro que los cafeteros son los claros favoritos para llevarse los tres puntos, aunque también indicó que el equipo patrio tiene con qué hacerles daño.

No hay margen de error

El popular 'Rayo' aseguró que llega a esta fecha doble de Eliminatorias en un buen nivel debido a que ha jugado muchos minutos con Boca Juniors en el ultimo tiempo. Además de ello, el ex Sporting Cristal precisó que la Selección Peruana no tiene margen de error en esta competición al ubicarse en la última casilla de la tabla de posiciones por lo que una derrota sería trágico para las aspiraciones del equipo de todos.

"En lo personal estoy bien, ayer llegué y se buscó hacer un trabajo regenerativo gracias a Dios poco a poco queda atrás la lesión. Creo que son fechas claves, pero tenemos que ir partido a partido, tenemos estas dos fechas con dos grandes selecciones, por algo están donde están. Colombia llegó a la final de la Copa América, pero siempre acá en la Selección el ánimo está de lo mejor. Sabemos que no tenemos margen de error, menos en casa, debemos hacernos fuertes como lo éramos antes", indicó a los medios.

🫡 𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 #LaBicolor 🇵🇪 sumó un día más de entrenamiento con la llegada de Advíncula, Reyna y Ormeño.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/9UgIdikCO2 — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 2, 2024

Minimiza el favoritismo

Respecto al favoritismo con el que llegan los colombianos a Lima, Luis Advíncula no quiso resaltar este tema por lo que indicó que dentro del campo son once contra once los que juegan por lo que la posibilidad de una victoria para la Bicolor no está descartada.

"Colombia, si bien dicen que es el favorito está perfecto, viene de ser subcampeón de América, pero somos once contra once, pero dentro del campo se ven los gallos. Más allá de lo que digan los medios colombianos, estamos en casa y haremos respetar la localía", añadió.

De esta manera, Luis Advíncula restó importancia al favoritismo con el que llega Colombia en la previa del duelo ante la Selección Peruana de este viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional.