¡Celebra, Fossati! Colombia confirmó su primera baja de cara al duelo ante la Selección Peruana

02/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocos días para que la Selección Peruana vuelva a disputar las Eliminatorias Sudamericanas cuando reciba a Colombia en el Estadio Nacional el viernes 6 de septiembre desde las 8:30 p.m. Los dirigidos por Jorge Fossati deberán sumar por lo menos un punto para llegar entonados a la altura de Quito y poder salir del último lugar de la tabla de posiciones.

En la previa de este cotejo, los cafeteros parten como los claros favoritos debido al nivel colectivo e individual que mantienen en la actualidad. Incluso, en la reciente Copa América, llegaron a la final de la competición y se quedaron como subcampeones tras caer ante Argentina.

Baja confirmada

Sin embargo, los dirigidos por Néstor Lorenzo llegarán mermados a nuestra capital luego que se confirmara la primera baja en su oncena por lesión. Según información brindada por el periodista Pipe Sierra, Jefferson Lerma fue desconvocado por una dolencia e incluso no fue considerado en el último encuentro de su equipo Crystal Palace ante Chelsea que terminó en igualdad.

El mediocampista fue una pieza clave en el combinado colombiano mostrando un gran nivel en la última Copa América. En su reemplazo, Lorenzo llamó al futbolista Juan Camilo Portilla que milita en Talleres de Córdoba de la primera división de Argentina. Por lo demás, los cafeteros llegarán con lo mejor que tienen y buscarán llevarse los tres puntos de Lima para ir asegurando su cupo en la próxima Copa del Mundo.

𝙅𝙪𝙖𝙣 𝘾𝙖𝙢𝙞𝙡𝙤 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙞𝙡𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙖 𝙡𝙖 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙮𝙤𝙧𝙚𝙨



🔗 https://t.co/uXAQtmVo0f#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/DWgwC5ao2F — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 1, 2024

¿Qué prepara Fossati?

Por otro lado, Jorge Fossati sigue trabajando con la mayoría de futbolistas convocados, pues aún hay jugadores que faltan sumarse a la concentración. Todo apunta a que la Selección Peruana no presentará grandes sorpresas en su once inicial y se verá algo muy parecido a lo visto en la Copa América de Estados Unidos. La única novedad sería el regreso de Renato Tapia, quien no disputó dicha competición por no tener un seguro que lo cubra de una posible lesión.

Otra variante sería que Bryan Reyna parta desde el arranque junto a Gianluca Lapadula en la delantera para darle desequilibrio y velocidad y poder hacerle daño a la defensa rival. El resto del equipo sería el mismo que cayó ante Argentina el pasado 29 de junio.

De esta manera, Colombia confirmó la baja de Jefferson Lerma tras una lesión en el dedo gordo de su pie derecho lo cual lo deja fuera de esta fecha doble de Eliminatorias. En su lugar, Néstor Lorenzo llamó a Juan Camilo Portilla a pocos días del duelo ante la Selección Peruana en Lima.