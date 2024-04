¿Pesimismo en Universitario? Esto dijo Edison Flores sobre jugar Liga 1 y Libertadores en paralelo

El futbolista de Universitario, Edison Flores, se pronunció sobre la importancia que tiene contar con un buen plantel para afrontar dos torneos al mismo tiempo como la Liga 1 y la Copa Libertadores. ¿Qué dijo al respecto?

Sobre ello, el popular 'Orejas' aseguró que una buena plantilla no es suficiente para estar tranquilos de cara a los dos campeonatos que afronta la 'U' en el año de su centenario.

Y es que, para Edison Flores, los 'merengues' también necesitan estar unidos y seguros para poder sacar adelante cada encuentro de la Liga 1 y la Copa Libertadores. De hecho, se refirió al inicio que tuvieron en el certamen internacional y destacó que es importante mantener la calma pese a los buenos resultados.

"Tener una plantilla buena con jugadores importantes no da la tranquilidad de afrontar los dos campeonatos, debemos estar unidos y seguros de lo que queremos en cada partido. (...) Van dos fechas de Libertadores, no hay que apresurarnos a lo que pueda pasar más adelante, vamos poco a poco", declaró.

En ese sentido, el 'Orejas' ya tiene la mirada puesta en el próximo partido de Universitario de Deportes. Y es que los dirigidos por Fabián Bustos visitarán a Unión Comercio con el objetivo de seguirle los pasos a Cristal en el Apertura.

Cabe decir que Edison Flores también se refirió a la lesión del delantero 'merengue', José Rivera. Al respecto, indicó que el cariño que se ha ganado el 'Tunche' no va a cambiar pese a su ausencia y señaló que estarán esperando su regreso a las canchas.

"El Tunche no ha estado acá, pero el doctor nos ha dado algunas indicaciones sobre lo que él tiene que seguir. Pero él está bien, lo veo bien, tiene que ser fuerte y seguro van a ser unas semanas, para después tenerlo acá 'chambeando'. Aunque no pueda jugar, el cariño que la gente le tiene al 'Tunche' no va a cambiar", reveló.