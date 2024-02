¡Picante! Jean Ferrari le respondió a entrenador de UTC: "Debería de controlarse y que la emoción le gane"

25/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Un 0-0 fue el amargo resultado del último choque entre Universitario y UTC de Cajamarca en el Torneo Apertura. Este resultado terminó con polémica por las declaraciones del entrenador del equipo local, Carlos Ramacciotti, que incluso generaron la respuesta de Jean Ferrari.

El administrador temporal de la 'U' le respondió a Ramacciotti, quien previamente había criticado el accionar del capitán crema, Aldo Corzo, durante los partidos.

"Siempre cuando la 'U' va a jugar a algunos lugares se van a generar controversias o polémicas cuando alguien las genera. Estamos ya acostumbrados a esta clase de situaciones, acá el problema es que lo diga directamente el entrenador, debería controlarse y que la emoción no le gane", declaró para L1 Max.

No se quedó callado

Ferrari no escondió su incomodidad ante los comentarios del entrenador rival, y expresó que no tiene problemas por el planeamiento defensivo que presentó, pero le aconsejó al estratega argentino que se preocupe en sus jugadores y no en los del rival.

"Si el entrenador está contento de haber empatado de local, con todas las condiciones favorables que tenía, es tema de él. Yo creo que no debe enfocarse o hablar en particular de alguien", comentó.

Rescató el empate conseguido

En esa línea, y refiriéndose al partido en el que empataron con UTC, el dirigente crema reclamó que las condiciones del campo y el largo trayecto hasta Cajabamba afectaron el rendimiento y la concentración del equipo, que consiguió un importante empate.

"Es un punto positivo el que hemos sacado en una ciudad complicada, el viaje es durísimo, las condiciones no son de fútbol profesional, pero tenemos que pelear contra todas esas adversidades que hay en el campeonato", señaló.

Asimismo, Ferrari Chiabra espera que Universitario mantenga un correcto ritmo de juego, pero manteniendo la paciencia y la estabilidad partido a partido.

"Hay que recordar que el año pasado en Trujillo perdimos, en Cajamarca perdimos y en esta oportunidad, sumar de esa manera es importante para el objetivo que todos ansiamos a fin de año. Estamos muy ilusionados con este gran arranque que hemos tenido y ahora hay que ir paso a paso, partido a partido. Esto no termina en estas cinco fechas, al contrario, el camino es muy largo", agregó.

Las declaraciones del entrenador de UTC, Carlos Ramacciotti, encendieron la previa del encuentro contra Universitario, y generaron la picante respuesta de Jean Ferrari, administrador temporal del cuadro merengue.