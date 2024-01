¡Picante! 'Puma' Carranza recordó el 'Matutazo': "Nos divertimos, como siempre"

El 'Puma' Carranza, ícono de Universitario de Deportes, recordó el 'Matutazo' y su posterior apagón en una reciente entrevista, y fiel a su estilo, realizó unas picantes declaraciones.

Carranza fue uno de los exfutbolistas que llegaron a Matute para acompañar al plantel de la 'U' en aquella intensa final. Sin embargo, la tensión no se sintió en el equipo, que según el exdefensor, se divirtió en el estadio.

El exjugador manifestó haber recibido insultos y hasta intentos de agresiones por parte de hinchas de Alianza Lima, pero que no le incomodó esto.

"Hubo hostigamiento de todo el mundo, te estaban grabando, todos me estaban buscando, ¿no?", dijo. "Para mi, el fútbol es todo. Yo no voy al camerino, al vestuario, inclusive al homenaje no voy. Yo soy así, no lo necesito", explicó.