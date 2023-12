Piero Quispe lucirá el número "27" en Pumas UNAM en honor a Universitario de Deportes

Piero Quispe llegó hasta México y logró pasar los exámenes correspondientes, así como la firma del contrato para formar parte del club mexicano Pumas UNAM, pero sorprendió a todos al revelarse que pidió tener el número 27 en su nueva camiseta, en honor al triunfo que logró junto a Universitario de Deportes en el torneo de la Liga 1 2023.

A través de sus redes sociales, el cuadro 'felino' apuntó que el jugador de 22 años estará bajo el mando del técnico argentino Gustavo Lema, y esperan que tenga un buen desempeño en el torneo mexicano, logrando alegrar a todos sus hinchas, quienes lo calificaron como 'la joya de Sudamérica'.

Asimismo, se viralizó una imagen donde el joven futbolista está en medio de una sala rodeada de varios trofeos y a punto de colocar su firma en el contrato que lo mantendrá por tres temporadas en México, tras dar un paso al costado del cuadro merengue para seguir creciendo futbolística internacionalmente.

Pero lo que llamó la atención de todos fue que ya portaba la camiseta que lleva la dorsal 27, que según periodistas deportivos de dicho país alegaron que se debería a su gratitud hacia la 'U' y por obtener el ansiado título del campeonato peruano tras derrotar a Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

Piero Quispe expresó que dará su mayor esfuerzo para no decepcionar a quienes tienen gran expectativa sobre su juego y tratará de dejar en alto el nombre del Perú.

"Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada. Eso se gana con trabajo. No por venir de Perú me van a querer. Me van a tener que ver jugar. Voy a dar todo de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio y fe", dijo el joven futbolista en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.