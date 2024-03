¡Polémico! Exfutbolista de Alianza Lima afirma que Carlos Zambrano "anulará" a Martín Cauteruccio

A vísperas del encuentre entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga1, el exjugador de ambos equipos, Enrique La Rosa dio unas polémicas declaraciones, al afirmar que Carlos Zambrano no sufriría dificultades con Martin Cauteruccio, en caso Restrepo confíe en el 'Kaiser'.

El popular 'Chispeao' cree que el partido será parejo, pues, a pesar que siente que los blanquiazules vienen con ciertos problemas, cree que estos partidos son muy buenos, y atractivos para el fanático del deporte.

Luego, afirmó que según su análisis, Carlos Zambrano debería jugar de titular contra el conjunto celeste, pues la experiencia que tiene, nadie se lo va quitar. Si bien es cierto, el central no viene con ritmo, Perú tiene una liga muy lenta, que no le dificultará el duelo, siendo el indicado para marcar al goleador del campeonato, Martín Cauteruccio.

"Por su experiencia y capacidad puede jugar tranquilamente. Es mentira que está sin ritmo, por algo estuvo años en Europa y en Boca Juniors que es picante. No es por menospreciar a nuestro torneo, pero aquí el ritmo es más lento y pausado. Zambrano sabe pararse, cortar, salir, eso nadie se lo quita (...) No tendría problemas con él (Cauteruccio), tranquilamente lo anula. Es el indicado para marcarlo. Además a Alianza no le sobran defensas de calidad. Al chico que trajeron de Panamá no lo veo bien", dijo.