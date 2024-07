Milena Zárate 'EXPLOTA' contra Pamela Franco y Cueva por presunto romance: "No hay amor, solo calentura"

La cantante colombiana, Milena Zárate, vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en calificar como sinvergüenzas a Christian Cueva y Pamela Franco por reavivar los rumores de un presunto romance entre ambos.

Durante una entrevista a un medio loca, Milena aprovechó en señalar que considera que tanto la cantante de cumbia como el futbolista conocido como 'el Aladino' necesitan ir a terapia.

Asimismo, lamentó que Pamela Franco vuelva a tener una relación con Cueva, a pesar de que sabía que con ello estaría destruyendo una familia y afectando a la madre de los hijos del jugador, Pamela López, quien ya presentó una denuncia por abandono de hogar contra él.

Pero eso no fue todo, ya que considera que de ser verdad la relación entre ambos personajes no sería por amor sino por un momento de calentura, con lo cual, lamenta que Pamela Franco quede mal públicamente.

"Aquí no hay amor, sino solo calentura y un par de sinvergüenzas que no han sabido respetar", comentó. Seguido a ello, se expresó sobre la aún esposa de Cueva, Pamela Franco: "Creo que tiene dependencia emocional, no creo que haya estado con él por una cuestión monetaria, sino porque es dependiente. Su autoestima y amor propio son muy básicos", concluyó.