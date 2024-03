¡Se pronuncia! Paolo Guerrero y su peculiar respuesta tras polémica jugada de Andy Polo

Universitario de Deportes enfrentó a la Universidad César Vallejo (UCV) en Trujillo. Sorpresivamente, este encuentro no tuvo goles, pero si polémicas jugadas como la de Andy Polo, quien se habría librado de una tarjeta roja tras una fuerte acción contra el 'poeta' Johan Madrid. Al respecto, Paolo Guerrero brindó su opinión.

Esta polémica jugada ocasionada por el 'crema', Andy Polo, generó algunas molestias entre los futbolistas del conjunto trujillano. Y es que el árbitro encargado del encuentro optó por mostrarle una tarjeta amarilla después de revisar la acción en el VAR.

Al término del partido, Paolo Guerrero, capitán de la UCV, fue abordado por los periodistas deportivos, quienes le consultaron acerca de lo ocurrido con su compañero.

Sin embargo, lejos de respaldarlo, solo atinó a decir que no había visto a jugada y por lo tanto no podía dar una opinión al respecto.

"No la vi, no te puedo decir, no lo sé", dijo el 'Depredador, tras la pregunta que se le hizo acerca de la acción de Andy ´Polo contra su compañero 'poeta'.