¡Se despide! Milett Figueroa conmueve con mensaje tras ser eliminada de 'Bailando': "Espero volver"

Milett Figueroa atraviesa un duro momento. La modelo fue recientemente eliminada de 'Bailando' debido a una fuerte lesión que le impide seguir asistiendo a los ensayos.

La peruana emprendió un largo viaje hasta Argentina llena de sueños e ilusiones debido a que formaría parte del reality conducido por Marcelo Tinelli, su actual pareja.

Así pues, tras varios meses presentando impecables coreografías y convirtiéndose en una de las favoritas del programa, la modelo no vio venir que una lesión terminaría por alejarla definitivamente de la competencia.

A través de sus redes sociales, la popular 'Milechi' agradeció a toda la gente que estuvo apoyándola durante su participación en 'Bailando', dejando en claro que, pese a su lesión, las ganas y pasión por este arte no se van.

"Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia, jamás imagine que una lesión en la cervical me podía dejar fuera, pero así es esto, las ganas y la pasión no se van ¡GRACIAS!", dijo inicialmente.

Enseguida, hizo una tierna mención a su actual pareja, Marcelo Tinelli, agradeciéndole por la oportunidad de estar en su programa, por el cuidado y el amor que le brindó todo este tiempo.

Asimismo, se refirió a la producción del 'Bailando', mostrándose sumamente contenta por haberlos conocido, lo mismo con el jurado y sus compañeros con los que convivió en cada una de las galas.

"Gracias, Marcelo Tinelli por esta oportunidad, por el cuidado y el amor. Gracias a toda la producción, me encantó conocerlos. No me imaginé que tomar un vuelo para Argentina me haría conocer gente tan increíble. Me encantó conocer a los jurados y a cada uno de mis compañeros. Sé todo el esfuerzo que exige esta competencia y no es fácil, así que denlo todo", agregó.