¿Por culpa de Christian Cueva? André Carrillo revela por qué teme volver a Alianza Lima

El futbolista nacional, André Carrillo sorprendió a todos al revelar que uno de los motivos que no le permite decidirse por volver a Alianza Lima involucra a su compañero de la Selección, Christian Cueva.

André Carrillo, más conocido como 'La Culebra', se presentó en el programa 'Enfocados' de Jefferson Farfán para dar a conocer sus más divertidas experiencias vividas a lo largo de su trayectoria futbolística, pero sorprendió a todos al contar que viene contemplando lucir la camiseta blanquiazul.

"Lo he pensado de todas maneras (volver a Alianza Lima)", contó Carrillo, pero señaló que la terrible experiencia que vivió Cuevita le hizo cambiar rápidamente la idea por miedo a su integridad, a pesar de que es el club de sus amores.

"Tengo miedo que me pase lo que le pasó a Cueva. No quiero estar con el ojo hinchado. No estoy para pasar por esos momentos o situaciones tan incómodas", señaló dejando sorprendidos a la 'Foquita' y a su compañero de conducción, Roberto Guizasola.